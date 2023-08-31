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12:04, 31 августа 2023Путешествия

Россиянка с открытым переломом всю ночь прождала вертолет для эвакуации с горы

Россиянку с открытым переломом ноги эвакуировали вертолетом в горах Бурятии

Туристка сломала ногу в горах Тункинского района Бурятии. Спасатели не смогли спустить ее пешком, и вертолет для эвакуации пришлось ждать всю ночь, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

30 августа женщина 1987 года рождения решила подняться на Пик Дружбы вместе с двумя мужчинами. Туристы разбили лагерь в восьми километрах от села Аршан. Во время привала на ногу женщины упал камень. Она не смогла двигаться самостоятельно и вызвала спасателей.

Выяснилось, что у россиянки открытый перелом малой и большой берцовых костей. Спасатели наложили шину и начали спускать пострадавшую с помощью носилок и страховки, однако из-за тяжести травмы и сложной скалистой местности было принято решение об эвакуации вертолетом.

К вечеру спасатели и туристы дошли до открытой местности и остались там на ночлег, добавили в МЧС. Утром 31 августа за россиянкой прилетел борт Ми-8 из Иркутска. Он доставил женщину в больницу поселка Боково, где ее передали врачам. Оставшиеся в горах спасатели и туристы отправились пешком до Аршана.

Ранее российский турист застрял на горе в Республике Алтай, его эвакуация необычным способом попала на видео. Вертолет не смог приземлиться рядом с мужчиной, поэтому его спасли с помощью лебедки и троса.

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    Мария Борисова
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