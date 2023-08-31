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11:26, 31 августа 2023Ценности

Известная актриса прошлась по улице в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Известная американская актриса Ариана Мэдикс прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует издание Page Six.

Папарацци засняли звезду, которая выходила из ночного клуба с друзьями в Голливуде. На опубликованных снимках видно, что артистка надела прозрачное платье бежевого оттенка, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье. Так, знаменитость примерила черные стринги, а от бюстгальтера отказалась. При этом наряд имел глубокий вырез в области декольте, который частично оголил грудь Мэдикс.

Актриса нанесла макияж в нейтральных оттенках и сделала укладку на длинных светлых волосах. Помимо этого, в качестве обуви она выбрала кремовые босоножки на толстом каблуке.

Ранее в августе Кэти Перри снялась со спущенными трусами в рекламе и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 38-летняя исполнительница позировала в туалете со спущенным ниже колен бельем. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки.

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    Екатерина Ештокина
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