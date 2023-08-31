Запись с камеры наблюдения в детской довела пользователей сети до слез

Пользовательница сети с ником @thattwinmama поделилась в TikTok записью с камеры наблюдения, установленной в комнате ее детей-близнецов. Ролик растрогал зрителей: многие из них признались, что видео довело их до слез. На видео обратило внимание издание The Sun.

По словам женщины, недавно ей пришлось на сутки разлучить детей. «Близнецы впервые в жизни провели целый день по отдельности. Ночью мы уложили их вместе спать. С уверенностью можно сказать, что они скучали друг по другу», — написала она.

В ролике можно увидеть, как дети некоторое время держат друг друга за руки, после чего начинают обниматься. В какой-то момент один из них хлопает другого по спине. «Близнецы действительно созданы друг для друга», — добавила автор ролика.

За неделю видео набрало 22 миллиона просмотров. «Я плачу, это очень мило», «Вы не понимаете, как сильно близнецы любят друг друга, пока их не разлучите», «Боже, это самое милое, что я когда-либо видела в своей жизни», «Теперь я буду плакать целый час из-за этого видео», — оставили комментарии пользователи.

Ранее другая женщина рассказала, как она решила посмотреть запись с камеры в детской комнате и испугалась одной детали. Ее публикация вызвала дискуссию на сайте Reddit.