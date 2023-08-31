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09:28, 31 августа 2023Спорт

Месси впервые провел матч за «Интер Майами» без результативных действий

Лионель Месси впервые провел матч за «Интер Майами» без результативных действий

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

«Интер Майами» на своем поле сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 31 августа, и завершилась со счетом 0:0. Аргентинский форвард хозяев Лионель Месси провел на поле весь матч и впервые в североамериканской карьере не отметился результативными действиями.

27 августа Месси забил дебютный гол в MLS. Форвард отличился на 89-й минуте игры против «Нью-Йорк Ред Буллс».

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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    Алексей Гусев
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