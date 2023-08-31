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15:38, 31 августа 2023Мир

Власти США обвинили в сокрытии правды о контрнаступлении ВСУ

Судья Наполитано: Вашингтон скрывает правду о терпящем крах контрнаступлении ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Соединенных Штатов скрывают правду о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое в действительности терпит крах. Об этом заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире шоу The Jimmy Dore Show.

Гость шоу заявил, что власти страны не получают отчеты и данные разведки, так как эту информацию фильтрует высшее руководство управления, из-за чего администрация Белого дома слышат лишь то, что хотят слышать.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Купянском устраивают «самострел», чтобы избежать попадания в самые горячие участки фронта.

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    Варвара Кошечкина
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