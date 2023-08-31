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14:55, 31 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о «самострелах» бойцов ВСУ под Купянском

РИА Новости: под Купянском бойцы ВСУ устраивают самострел для отправки в тыл

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском устраивают «самострел», чтобы избежать попадания в самые горячие участки фронта. Об этом сообщает РИА Новости со слов источника, знакомого с ситуацией.

«По разведданным, в украинских подразделениях, стоящих в районе Купянска, отмечаются случаи "самострелов" и другого причинения вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах», — говорится в сообщении.

Со слов источника стало известно, что некоторые военнослужащие просят сослуживцев нанести им легкие увечья за деньги во избежание отправки на передовые позиции.

Ранее военнопленный рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с ВСУ создала специальные отряды для ликвидации бойцов, желающих сдаться в плен Российской армии.

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    Алевтина Запольская
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