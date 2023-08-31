Киев предупредили о новых угрозах после получения F-16

NZZ: базы с истребителями F-16 станут главными целями Российской армии

Получение истребителей F-16 создаст новые угрозы для Киева, поскольку авиационные базы станут главными целями Российской армии. Об этом предупреждает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что украинские военные вряд ли смогут заниматься обслуживанием самолетов, для этого им придется привлекать западных военнослужащих или вывозить истребители на ремонт в третьи страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране потребуется 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. По его словам, на сегодняшний день у Киева есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.

