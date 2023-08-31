В США заявили о скорой потере интереса американцев к конфликту на Украине

19FortyFive: США вскоре могут отвернуться от конфликта на Украине

Соединенные Штаты в скором времени могут отвернуться от конфликта на Украине, как это было во время войны во Вьетнаме. Помощь Киеву становится все более непопулярной, написало американское издание 19FortyFive.

«История показывает, что американцы не поддерживают длительные обязательства. Так было и во время войны во Вьетнаме», — указали журналисты.

Обозреватели также подчеркнули, что украинский конфликт теряет свою популярность в Штатах.

Ранее журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания обращают на конфликт с Китаем, теряя интерес к Украине. По его словам, на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с КНР указывают, в частности, проведенные ранее на Филиппинах учения американских войск. Это были самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что интерес США к ситуации вокруг Украины начинает пропадать. Сегодня у американцев достаточно проблем внутри страны, напомнила она.