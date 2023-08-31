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20:56, 31 августа 2023Наука и техника

Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

IDC: продажи смартфонов упадут до минимальной за 10 лет отметки

Фото: Tang Ke / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Поставки смартфонов по итогам 2023 года упадут до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание CNET со ссылкой на отчет International Data Corporation (IDC).

По словам аналитиков фирмы, в 2023 году на мировой рынок смартфонов будет поставлено 1,15 миллиарда устройств. Это на 4,7 процента меньше, чем в 2022 году. Эксперты заключили, что продажи девайсов достигнут самой низкой за последние 10 лет отметки.

Ранее специалисты IDC предсказывали, что падение составит 3,2 процента, но затем пересмотрели свой прогноз в меньшую сторону. Основными причинами снижения рынка авторы отчета назвали ослабление мировой экономики и продолжающуюся инфляцию. Директор по исследованиям IDC Набила Попал заключил, что производители устройств выжидают, пока спрос на рынке нормализуется, и не форсируют поставки.

Также Попал отметил, что потребители стали заметно реже обновлять свои смартфоны. По словам специалиста, положительная сторона этого феномена заключается в том, что пользователи чаще приобретают более дорогие устройства, так как они медленнее устаревают.

В конце августа аналитики компании IDC предсказали восстановление и рост рынка персональных компьютеров в 2024 году. Специалисты оценивают будущий рост в 3,7 процента — до 261,4 миллиона единиц устройств.

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    Андрей Ставицкий
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