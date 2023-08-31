Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

IDC: продажи смартфонов упадут до минимальной за 10 лет отметки

Поставки смартфонов по итогам 2023 года упадут до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание CNET со ссылкой на отчет International Data Corporation (IDC).

По словам аналитиков фирмы, в 2023 году на мировой рынок смартфонов будет поставлено 1,15 миллиарда устройств. Это на 4,7 процента меньше, чем в 2022 году. Эксперты заключили, что продажи девайсов достигнут самой низкой за последние 10 лет отметки.

Ранее специалисты IDC предсказывали, что падение составит 3,2 процента, но затем пересмотрели свой прогноз в меньшую сторону. Основными причинами снижения рынка авторы отчета назвали ослабление мировой экономики и продолжающуюся инфляцию. Директор по исследованиям IDC Набила Попал заключил, что производители устройств выжидают, пока спрос на рынке нормализуется, и не форсируют поставки.

Также Попал отметил, что потребители стали заметно реже обновлять свои смартфоны. По словам специалиста, положительная сторона этого феномена заключается в том, что пользователи чаще приобретают более дорогие устройства, так как они медленнее устаревают.

В конце августа аналитики компании IDC предсказали восстановление и рост рынка персональных компьютеров в 2024 году. Специалисты оценивают будущий рост в 3,7 процента — до 261,4 миллиона единиц устройств.