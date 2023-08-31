Россию понизили в рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами

Россия опустилась на 54-е место в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index

Россия опустилась на 54-е место в мировом рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами. Такие данные приводятся на сайте Henley Passport Index.

Первое место в списке занял Сингапур. Граждане этого государства могут путешествовать без виз или получать их по прибытии в 193 страны. На второй позиции оказались Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Испания и Швеция. Обладателям паспортов этих стран доступны аналогичные условия в 190 государствах мира. Тем временем третье место разделили Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Великобритания — туристы оттуда могут свободно посетить 189 направлений.

Российский паспорт понизился в рейтинге на пять позиций: 18 июля он был на 49-м месте. По данным Henley Passport Index, россиянам разрешен безвизовый въезд в 115 стран мира.

В 2022 году самым «сильным» стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предоставлял безвизовый доступ в 121 страну мира, еще в 59 государствах разрешение на въезд выдавалось по прибытии.