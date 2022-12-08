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13:45, 8 декабря 2022Путешествия

Назван «самый сильный» паспорт в мире в 2022 году

Arton Capital: паспорт ОАЭ стал самым мобильным в мире в 2022 году

Паспорт ОАЭ стал «самым сильным» в 2022 году — документ предоставляет безвизовый доступ в 121 страну мира. Рейтинг мобильности документов составила канадская консалтинговая компания Arton Capital.

Лидером рейтинга назван паспорт ОАЭ — гражданам ближневосточного государства нужна виза только для посещения 18 стран мира. Владельцы документа имеют право на безвизовый въезд в 121 страну, еще в 59 странах разрешение на въезд выдается им по прибытии.

Второе место делят между собой Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Граждане этих стран (за исключением Южной Кореи) могут приехать без визы в большее количество государств (123-127 стран), чем владельцы паспортов ОАЭ, однако число стран мира, где им потребуется разрешение на въезд, также выросло до 25.

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Российский паспорт оказался на 38-й строчке вместе с турецким — россиянам разрешен безвизовый въезд в 78 стран мира (туркам — в 73). Число государств, для посещения которых требуется оформление визы, одинаковое — 75. Наименее мобильными признаны паспорта Сомали, Пакистана, Ирака и Сирии. Последнюю строчку рейтинга, 97-е место, занял паспорт Афганистана.

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Дарья Рыбак
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