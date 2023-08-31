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19:32, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Пельш рассказал об обманутых ожиданиях из-за КВН

Ведущий Валдис Пельш: участники «КВН. Дети» выдают шутки уровня Премьер-лиги

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Ведущий программы «КВН. Дети» на канале «Солнце» Валдис Пельш рассказал об обманутых ожиданиях из-за проекта. Его комментарий передает «7Дней».

По словам Пельша, прелесть детского КВН заключается в том, что он обманывает ожидания зрителей. Как объяснил ведущий, от проекта ожидают детский юмор, однако время от времени участники озвучивают со сцены взрослые шутки.

«Конечно, есть шутки, соответствующие возрасту участников, но иногда ребята выдают шутки если не [уровня] Высшей Лиги, то как минимум Премьер-Лиги КВН. Это смешно, это по-взрослому и это очень идет игрокам», — высказался Пельш.

Ранее бывший участник КВН Александр Якушев раскрыл изнанку телеигры. Юморист сообщил, что номера для команд КВН создают авторы и редакторы. Участие самих артистов в написании номеров сводится к минимуму, добавил он.

«КВН. Дети» — детская версия КВН, выходящая на канале «Солнце». Ведущими проекта являются Валдис Пельш и Таисия Маслякова.

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    Олег Давыдов
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