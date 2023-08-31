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11:19, 31 августа 2023Экономика

Проблемы России с продажей нефти в Индию захотели решить с помощью пенсионеров

Депутат Даванков: застрявшими в Индии рупиями можно оплачивать туры для россиян

Фото: Nick Oxford / Reuters

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член партии «Новые люди», предложил правительству способ решить проблемы России с продажей нефти в Индию, пишет РИА Новости.

Застрявшие в Индии рупии, которыми местные покупатели оплачивают российские поставки, можно направить на организацию бесплатных туристических туров для россиян.

«Прошу Вас оценить целесообразность разработки бесплатной туристической программы для граждан пенсионного возраста и семей с одним и более ребенком, которые хотели бы посетить Индию», — написал депутат в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Даванков напомнил, что с 2019 года россияне стали в два раза реже путешествовать за рубеж — сначала из-за пандемии, а затем из-за санкицонных ограничений и ослабления рубля. Он также предложил использовать часть рупий, «которые не могут быть использованы в других целях», для поддержки российских предпринимателей.

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Из-за стагнации импорта Россия столкнулась с избытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений (конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках, и обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора). По оценкам Bloomberg на начало лета, Россия накапливала в рупиях до миллиарда долларов в месяц.

При этом в начале мая стало известно, что Москва и Нью-Дели приостановили переговоры о торговле в рублях и рупиях из-за противоположных подходов. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.

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    Софья Ермакова
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