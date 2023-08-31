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19:33, 31 августа 2023Среда обитания

Россиян научили готовить дачный участок к зиме

Эксперт Арестов: для подготовки участка к зиме нужно защитить растения от холода

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Для подготовки дачного участка к осенне-зимнему периоду в первую очередь нужно защитить растения. Готовить территорию к предстоящим холодам россиян научил сооснователь студии дизайнерских ремонтов Роман Арестов, пишет «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, первостепенной задачей служит сохранение здоровья и плодоносности растений до самой весны. Для этого необходимо обрезать листья, ветки и лишние побеги. «Также надо защитить наиболее чувствительные растения. Для этого можно использовать специальные материалы, например, агроволокно, геотекстиль или просто сено», — поделился информацией Арестов. Он добавил, что будет полезно очистить участок от сорняков — это позволит избежать многих проблем весной.

Вторым этапом служит опустошение труб. Во избежание появления на них ржавчины всю воду в них понадобится слить. Аналогичным образом, рассказал эксперт, нужно поступить с системами полива и любыми шлангами. При наличии в дачном доме отопления его также придется осушить. Исключением является антифриз, который можно не сливать из труб. В случае если на участке есть вкопанный бассейн, его понадобится накрыть чем-нибудь, а мобильный «водоем» — опустошить и убрать в сухое место.

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Что касается дачного дома, то его необходимо обесточить, так как зимой в СНТ могут происходить перепады напряжения, негативно влияющие на технику и способные спровоцировать пожар. Помимо этого, специалист посоветовал отключить смонтированное оборудование, которое нельзя убрать, и проверить на наличие любых повреждение крышу, окна и двери, чтобы избежать попадания снега или дождя внутрь постройки. Наконец, Арестов рекомендовал защитить дом от грызунов, наведя в нем порядок и убрав все продукты, так как они могут спровоцировать появление насекомых и грызунов. «Все поверхности стоит очистить от жира, так как он привлекает внимание мышей и крыс», — заключил эксперт.

Ранее в августе агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что для того, чтобы на пустых грядках не появились сорняки, перед наступлением осени нужно посеять сидераты.

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    Полина Кислицына
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