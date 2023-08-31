Тяжесть пожароопасного сезона в России оценили

Вильфанд: пожароопасный сезон в 2023 году оказался тяжелее, чем в 2022-м

Пожароопасный сезон в 2023 году оказался более тяжелым, чем в 2022-м. Увеличилось количество очагов возгорания и пройденная огнем площадь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Однако метеоролог отметил, что в 2021 году лесные пожары в России были гораздо более масштабными и опасными. Вильфанд добавил, что в 2023 году на фоне сильной жары резко увеличилась пожароопасность в Испании и Португалии. Рекордным по этому показателю оказался август в Канаде — там фиксировали более 1000 действующих возгораний, из-за которых выгорело более 15 миллионов гектаров лесов. По словам синоптика, виной этому стал антициклон и незаходящее солнце на севере страны.

Ранее метеоролог заявил, что в июне и июле 2023 года глобальная температура оказалась рекордно высокой. Вильфанд уточнил, что в европейской части России температуры были умеренными, иногда они опускались ниже нормы. При этом на остальной части территории страны, особенно на Урале и в Сибири, показатели были высокими.