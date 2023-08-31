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16:05, 31 августа 2023Забота о себе

Эндокринолог перечислила грозящие раком популярные закуски

Диетолог Лемешко: употребление колбас и сосисок повышает риск развития рака

Фото: Unsplash

Некоторые популярные закуски повышают риск онкологических заболеваний, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Янина Лемешко. Грозящие раком продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Лемешко уточнила, что чаще всего в России встречаются рак толстой и прямой кишки. Для профилактики этих болезней она предложила наладить питание: не употреблять много сахара и обработанного мяса и увеличить объем в рационе клетчатки, белка и правильных жиров.

«Означает ли эта информация, что нужно переходить на куриную грудку с листом салата? Конечно, нет. Но ограничить употребление колбас и сосисок до 500 граммов в неделю и не более 50 граммов в день будет полезно», — сказала она.

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Лемешко уверена: все, что выше этой цифры, повышает риски развития колоректального рака. Для профилактики рака толстой кишки, продолжила она, необходимо есть от 40 до 50-55 граммов клетчатки в день. «Это количество можно получить из 600-800 граммов водянистых овощей, фруктов, ягод и зелени. Причем не только сырых, но и прошедших термическую обработку», — заключила эндокринолог.

Ранее хирург Александр Умнов перечислил грозящие пьющим онкологические заболевания. «Продукты распада алкоголя, такие как ацетальдегид, оказывают повреждающее действие на клетки, из-за чего возникают мутации, что приводит к появлению раковых клеток», — сказал Умнов.

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    Александра Лисица
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