В Раде анонсировали реформу для перевода Украины на военные рельсы

Арахамия заявил о большой реформе для перевода бюджета Украины на военные рельсы

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что в стране проведут «большую реформу». Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете», — анонсировал Арахамия.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что в 2023 году Украина получила 30 миллиардов долларов от Запада. Ранее он заявил, что страна тратит на содержание вооруженных сил примерно 2 триллиона гривен — порядка 55 миллионов долларов — в год. По словам премьера, это больше, чем доходная часть бюджета до конфликта.