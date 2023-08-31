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14:49, 31 августа 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ окружить Работино

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС РФ пресекли попытку ВСУ окружить Работино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России пресекли попытку украинских частей окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны», — сказал Рогов.

ВС РФ нанесли удар по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках и отбросили их от Вербового. Сейчас за Работино продолжаются ожесточенные бои.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам темпов контрнаступления ВСУ следует заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях.

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    Алевтина Запольская
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