Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС РФ пресекли попытку ВСУ окружить Работино

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России пресекли попытку украинских частей окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны», — сказал Рогов.

ВС РФ нанесли удар по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках и отбросили их от Вербового. Сейчас за Работино продолжаются ожесточенные бои.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам темпов контрнаступления ВСУ следует заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях.