Роспотребнадзор оценил риски завоза «болезни легионеров» в Россию

Роспотребнадзор исключил риски завоза «болезни легионеров» из Польши в Россию

Риски завоза «болезни легионеров» из Польши или других стран на территорию России исключили. Такую оценку дали в Роспотребнадзоре, уточнив, что специалисты ведомства осуществляют контроль в пунктах пропуска через государственную границу, передает РИА Новости.

«Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — уточнили в надзорной службе.

Вспышка легионеллеза была зафиксирована на юге Польши в районе Жешува в четверг, 24 августа. У 71 госпитализированного были такие симптомы, как высокая температура, одышка и общее недомогание. Также оказалось, что заболевание может привести к летальному исходу.