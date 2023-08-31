Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:48, 31 августа 2023Наука и техника

Роспотребнадзор оценил риски завоза «болезни легионеров» в Россию

Роспотребнадзор исключил риски завоза «болезни легионеров» из Польши в Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Риски завоза «болезни легионеров» из Польши или других стран на территорию России исключили. Такую оценку дали в Роспотребнадзоре, уточнив, что специалисты ведомства осуществляют контроль в пунктах пропуска через государственную границу, передает РИА Новости.

«Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — уточнили в надзорной службе.

Вспышка легионеллеза была зафиксирована на юге Польши в районе Жешува в четверг, 24 августа. У 71 госпитализированного были такие симптомы, как высокая температура, одышка и общее недомогание. Также оказалось, что заболевание может привести к летальному исходу.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки начала войны с Россией

    Иностранец назвал преимущества фастфуд-ресторанов в России по сравнению с США

    Россиян предупредили о дефиците культового фастфуда

    Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

    Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

    В российских школах предложили установить аппараты для раздельного сбора мусора

    Российские военные отразили атаку бойцов «Азова» на краснолиманском направлении

    Жалующимся на одиночество и отсутствие секса мужчинам дали совет

    Названы главные причины домогательств учителей к школьникам

    У россиян вырос интерес к спонтанным покупкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости