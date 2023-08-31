Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 31 августа 2023Силовые структуры

Обыски прошли у начальника следствия отдела полиции российского региона

В Ростове у начальника следствия отдела полиции №3 Мирзояна прошли обыски

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Ростове оперативники регионального Управления ФСБ России с шести утра проводили обыск в доме начальника следствия отдела полиции № 3 Артура Мирзояна. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.

Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. Правоохранители возбудили уголовное дело по части третьей статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Эта статья относится к категории коррупционных.

По данным 161.RU, с 11 апреля в Ростове прошла серия обысков и задержаний в ГУ МВД. Дело возбудили против более чем 20 человек

Ранее в Брянской области ФСБ задержала лейтенанта полиции за превышение должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    Школьников в России подготовят с помощью комиксов

    Московские школьники начнут учиться по-новому

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник

    Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

    Лавров рассказал о раздражении Запада независимой линией Турции

    Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

    Глава МИД Турции анонсировал встречу с Шойгу 1 сентября

    На Украине объяснили отказ Германии поставлять ВСУ ракеты Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости