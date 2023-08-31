Обыски прошли у начальника следствия отдела полиции российского региона

В Ростове у начальника следствия отдела полиции №3 Мирзояна прошли обыски

В Ростове оперативники регионального Управления ФСБ России с шести утра проводили обыск в доме начальника следствия отдела полиции № 3 Артура Мирзояна. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.

Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. Правоохранители возбудили уголовное дело по части третьей статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Эта статья относится к категории коррупционных.

По данным 161.RU, с 11 апреля в Ростове прошла серия обысков и задержаний в ГУ МВД. Дело возбудили против более чем 20 человек

Ранее в Брянской области ФСБ задержала лейтенанта полиции за превышение должностных полномочий.