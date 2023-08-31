Профессиональная русалка рассказала об опасностях своего ремесла

Daily Star: работающая русалкой британка рассказала об опасностях этой профессии

Жительница Великобритании, работающая русалкой, рассказала о главных опасностях своей профессии. Ее эксклюзивное интервью публикует Daily Star.

31-летняя Грейс Пейдж уже много лет выступает в океанариумах в образе русалки, развлекая публику. Британке очень нравится эта работа, и она даже создала собственный развлекательный бренд. Она рассказала и о неприятных сторонах ремесла, часть из которых может быть опасной для здоровья.

В первую очередь Пейдж отметила, что регулярные погружения под воду плохо сказываются на ее коже, волосах и глазах. Так как профессиональные русалки работают без очков для подводного плавания, глаза необходимо тщательно промывать чистой водой после каждого погружения. Женщина не знала об этом сначала, повредила слезные пленки глаз и постоянно испытывала болезненную сухость после контакта с хлорированной водой.

Кроме того, Пейдж рассказала, что из-за длительного нахождения под водой профессиональные русалки постоянно рискуют столкнуться с гипоксией. Также, если быстро погружаться на слишком большую глубину и быстро всплывать, существует риск развития аэроотита — повреждения среднего уха, и обжима легких, при котором повреждается ткань органа.

Пейдж рассказала, что однажды ей пришлось спасать коллег, которые начали всплывать слишком быстро и потеряли сознание в воде. Однако русалки подвергаются опасностям не только во время выступлений. «Даже на суше ты в ловушке, потому что не можешь двигаться. Люди могут растоптать тебя или сбить с ног», — отметила Пейдж.

Несмотря на все эти трудности, британка очень любит свою работу. Она заявила, что чувствует себя намного комфортнее, находясь в воде.

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