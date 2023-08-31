Еврокомиссия не смогла подтвердить отказ от российского газа

Представитель ЕК Спинант не ответила на вопрос об отказе от российского газа

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант не смогла подтвердить отказ от российского газа. Ее слова передает РИА Новости.

На вопрос о возможном введении ограничений в отношении импорта российского газа она ответила, что о санкциях никогда не говорится заранее. При этом Спинант признала, что сейчас Еврокомиссия предпринимает усилия для отказа от российского топлива.

«Наилучшее решение — это его замена на возобновляемые чистые источники энергии там, где это возможно», — сказала она. Если же замена на возобновляемые источники энергии невозможна, то Евросоюз ищет альтернативных поставщиков, добавила Спинант.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа из России вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторым и третьим импортерами по объему закупок российского топлива.