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14:55, 31 августа 2023Мир

В Швеции произошло несколько взрывов за ночь

Полиция Швеции сообщила о четырех взрывах в трех городах за ночь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: TT News Agency / Caisa Rasmussen / Reuters

В Швеции произошло несколько взрывов в жилых домах в трех городах за ночь, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

По данным полиции, первый хлопок услышали около часа ночи по местному времени в Гетеборге, через 10 десять минут раздался второй. Позднее, спустя час, стало известно о взрыве в столичном пригороде Норсборг. Кроме того, хлопок услышали в Нючелинге, который располагается в сотне километров от Стокгольма.

«Сообщений о пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб», — сказано в публикации.

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    Анастасия Заикина
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