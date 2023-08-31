В Швеции произошло несколько взрывов за ночь

Полиция Швеции сообщила о четырех взрывах в трех городах за ночь

В Швеции произошло несколько взрывов в жилых домах в трех городах за ночь, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

По данным полиции, первый хлопок услышали около часа ночи по местному времени в Гетеборге, через 10 десять минут раздался второй. Позднее, спустя час, стало известно о взрыве в столичном пригороде Норсборг. Кроме того, хлопок услышали в Нючелинге, который располагается в сотне километров от Стокгольма.

«Сообщений о пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб», — сказано в публикации.

