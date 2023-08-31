В Кремле сообщили о постоянном внимании Путина к ценам

Песков заявил о постоянном обсуждении Путиным с правительством темы цен

Президент России Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством тему роста цен на жизненно важные продукты и держит ситуацию под контролем. Об этом в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемое подорожание хлеба из-за роста цен на бензин и дизельное топливо заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он признал, что определенные инфляционные процессы происходят и рост цен несколько выше целевого уровня. Тем не менее, подчеркнул представитель Кремля, уровень инфляции остается достаточно низким.

В четверг, 31 августа, стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила рекорды. Так, бензин АИ-95 установил новый максимум седьмой торговый день подряд, поднявшись выше 74 тысяч рублей за тонну. Бензин АИ-92 вплотную подошел к 64 тысячам рублей.

Ранее представители российских хлебозаводов указали, что себестоимость производства неконтролируемо растет, поэтому им придется повышать цены. Одной из причин они назвали повышение стоимости логистики, которая прямо связана с ценами на топливо.