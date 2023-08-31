Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:09, 31 августа 2023Экономика

В Кремле сообщили о постоянном внимании Путина к ценам

Песков заявил о постоянном обсуждении Путиным с правительством темы цен
СюжетРост цен на продукты:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством тему роста цен на жизненно важные продукты и держит ситуацию под контролем. Об этом в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемое подорожание хлеба из-за роста цен на бензин и дизельное топливо заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он признал, что определенные инфляционные процессы происходят и рост цен несколько выше целевого уровня. Тем не менее, подчеркнул представитель Кремля, уровень инфляции остается достаточно низким.

В четверг, 31 августа, стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила рекорды. Так, бензин АИ-95 установил новый максимум седьмой торговый день подряд, поднявшись выше 74 тысяч рублей за тонну. Бензин АИ-92 вплотную подошел к 64 тысячам рублей.

Ранее представители российских хлебозаводов указали, что себестоимость производства неконтролируемо растет, поэтому им придется повышать цены. Одной из причин они назвали повышение стоимости логистики, которая прямо связана с ценами на топливо.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости