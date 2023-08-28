Власти прокомментировали сообщения о резком росте цен на хлеб

Минсельхоз заявил об увеличении розничных цен на хлеб на 1 процент с начала года

Российские хлебозаводы обеспечены зерном и мукой в полном объеме, при этом розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки с начала года выросли на 1 процент. Так в Минсельхозе прокомментировали сообщения о резком росте цен, комментарий ведомства приводит «Интерфакс».

В министерстве также заявили, что в этом году порядка 75 процентов собранной пшеницы относится к продовольственным классам, что говорит о высоком уровне качества зерна. При этом цены на эту зерновую культуру ниже или сохранились на прошлогоднем уровне, отметили в Минсельхозе. В то же время стоимость пшеничной муки у производителей снизилась на 13,2 процента по сравнению с прошлым годом.

По мнению ведомства, текущее плавное повышение цен на зерно повлияет на стоимость хлеба, так как большая доля затрат производителей приходится на такие статьи расходов, как заработная плата, логистика и электроэнергия. «В настоящее время издержки по этим направлениям, действительно, имеют устойчивую тенденцию к росту», — подтвердили в Минсельхозе. Министерство прогнозирует, что по итогам года рост цен на хлеб не опередит общий уровень инфляции.

Ранее представители российских хлебозаводов в разговоре с РБК заявили, что не справляются с резким увеличением себестоимости производства, и сдерживать отпускные цены на продукцию становится все сложнее. Они спрогнозировали, что стоимость может вырасти на 7-10 процентов к концу года. Одной из главных причин роста затрат пекари называют рекордное подорожание муки.