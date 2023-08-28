Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:24, 28 августа 2023Экономика

Власти прокомментировали сообщения о резком росте цен на хлеб

Минсельхоз заявил об увеличении розничных цен на хлеб на 1 процент с начала года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские хлебозаводы обеспечены зерном и мукой в полном объеме, при этом розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки с начала года выросли на 1 процент. Так в Минсельхозе прокомментировали сообщения о резком росте цен, комментарий ведомства приводит «Интерфакс».

В министерстве также заявили, что в этом году порядка 75 процентов собранной пшеницы относится к продовольственным классам, что говорит о высоком уровне качества зерна. При этом цены на эту зерновую культуру ниже или сохранились на прошлогоднем уровне, отметили в Минсельхозе. В то же время стоимость пшеничной муки у производителей снизилась на 13,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Сегодня
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

По мнению ведомства, текущее плавное повышение цен на зерно повлияет на стоимость хлеба, так как большая доля затрат производителей приходится на такие статьи расходов, как заработная плата, логистика и электроэнергия. «В настоящее время издержки по этим направлениям, действительно, имеют устойчивую тенденцию к росту», — подтвердили в Минсельхозе. Министерство прогнозирует, что по итогам года рост цен на хлеб не опередит общий уровень инфляции.

Ранее представители российских хлебозаводов в разговоре с РБК заявили, что не справляются с резким увеличением себестоимости производства, и сдерживать отпускные цены на продукцию становится все сложнее. Они спрогнозировали, что стоимость может вырасти на 7-10 процентов к концу года. Одной из главных причин роста затрат пекари называют рекордное подорожание муки.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

    Встроенный в Windows 11 архиватор раскритиковали

    В Турции подтвердили визит Эрдогана в Россию

    Индийская сторона подтвердила участие Лаврова в саммите G20

    В Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком

    Житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей

    Региону России предрекли сложнейшую ситуацию из-за погоды

    Россиянин не захотел переезжать в новостройку и устроил стрельбу

    Двое москвичей больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца

    В Белгороде решили обклеить окна школ бронированной пленкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости