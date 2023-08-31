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07:15, 31 августа 2023Спорт

Названы избавляющие от бессонницы упражнения

Men Today: тренировки три раза в неделю по 30-60 минут избавят от бессонницы

Фото: amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Названы избавляющие от бессонницы упражнения. Они приводятся на сайте Men Today.

Журналисты издания посоветовали тренироваться три или четыре раза в неделю по 30-60 минут, при этом чередуя силовые и кардионагрузки. Они предложили несколько комплексов, которые можно использовать для здорового сна.

В качестве кардионагрузки предлагается делать интервальную или стационарную тренировку. В первом случае нужно 12 раз чередовать минутное ускорение с интенсивностью 75 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) с двумя минутами умеренного темпа с интенсивностью 55 процентов от максимума. Во втором — заниматься на протяжении 30-60 минут с интенсивностью 65 процентов от максимальной ЧСС. Отмечается, что для обоих вариантов подойдут ходьба, бег и езда на велосипеде.

Также приводится пример силовой нагрузки. В первый 20-минутный комплекс вошли упражнение «дровосек», отжимания от пола и болгарский сплит-присед. Их выполняют в три подхода по 15-30 повторов. Во второй комплекс включили подтягивания обратным хватом, жим гантелей стоя и румынская тяга с гантелями. Упражнения делаются в три-четыре подхода по 8-10 повторов.

Ранее пульмонолог и сомнолог доктор Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.

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    Дарья Коршунова
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