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16:57, 31 августа 2023Среда обитания

Дачникам назвали простой способ стать членом СНТ

Депутат Чаплин: получить членство в СНТ можно, подав заявление

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Дачник может получить членство в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) за 30 дней, подав соответствующее заявление. Простой способ сделать это назвал депутат Государственной Думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит News.ru.

Эксперт отметил, что в соответствии с новыми правилами 217-ФЗ, которые вступили в силу в текущем году, дачникам стало проще стать членами СНТ. Теперь собственнику участка достаточно подать заявление, и в течение 30 дней правление СНТ должно принять решение. «Отказать могут, только если гражданин не собственник участка или ранее уже был исключен из членов СНТ за нарушения — например, за долг, который он так и не погасил», — поделился информацией Чаплин.

В августе Чаплин рассказал, что оформить прописку на даче можно, однако дом, расположенный на участке, должны признать жилым.

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    Полина Кислицына
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