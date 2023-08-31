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22:04, 31 августа 2023Россия

Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин: Москва вместе с Минобороны за недели создает новые системы ПВО
СюжетРабота систем ПВО:
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москва совместно с Минобороны за считаные недели создает новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты российской столицы от беспилотников и терактов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году была построена самая большая и мощная линия обороны для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО), в этом году многое сделано для обороны Москвы от атак, которые предпринимаются практически ежедневно.

Мэр добавил, что когда Минобороны обратилось к столичным властям с вопросом о переустройстве позиций систем ПВО, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать. Глава города ответил, что это нужно выполнить даже не за месяц, а за сутки.

«И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — подчеркнул Собянин.

Ранее РБК сообщил, что с начала спецоперации власти регионов России сообщали об атаках или появлении беспилотных летательных аппаратов 511 раз.

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    Марина Совина
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