Российские производители предупредили об исчезновении апельсинового сока

«Союзнапитки»: производители сока попросили о господдержке из-за слабого импорта

Российские производители апельсинового сока попросили власти рассмотреть возможность введения мер господдержки таких компаний на фоне дефицита импорта сырья из «недружественных стран». Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что проблема с сырьем в последнее время обострилась и это может спровоцировать исчезновение сока с прилавков магазинов. «Существует риск не только удорожания сырья, но и перебоев поставок концентрированного апельсинового сока на рынок России», — предупредил Новиков. Для отечественных компаний дефицит сырья усугубляется и сложностями с импортом из ряда «недружественных стран», поэтому большое значение для России имеет рынок Бразилии, рассказал президент «Союзнапитки».

В стране, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, запасы этого продукта упали до рекордно низких показателей за последние 12 лет — в июне на складах было 84,745 тысячи тонн сока, что на 41 процент меньше, чем в 2022 году. Снижение запасов произошло на фоне сокращения производства в американском штате Флорида из-за ураганов.

Новиков напомнил, что апельсиновый сок является одним из самых популярных в России и уступает только яблочному. Компании выступают за сохранение нулевой пошлины на концентрированный апельсиновый сок и обнуление пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве напитков. По мнению главы отраслевого союза, это позволит минимизировать риски производителей и обеспечить продукцией потребителей.

Ранее об угрозе мирового дефицита и роста цен на концентрат апельсинового сока говорил директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клаус Хайтлингер. Из-за неблагоприятных погодных условий урожаи сельскохозяйственных культур оказались ниже нормы в Бразилии, Мексике и Испании. При этом за год стоимость фунта (453 граммов) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара.

