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16:48, 31 августа 2023Экономика

Российские производители предупредили об исчезновении апельсинового сока

«Союзнапитки»: производители сока попросили о господдержке из-за слабого импорта
СюжетУраган во Флориде

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Российские производители апельсинового сока попросили власти рассмотреть возможность введения мер господдержки таких компаний на фоне дефицита импорта сырья из «недружественных стран». Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что проблема с сырьем в последнее время обострилась и это может спровоцировать исчезновение сока с прилавков магазинов. «Существует риск не только удорожания сырья, но и перебоев поставок концентрированного апельсинового сока на рынок России», — предупредил Новиков. Для отечественных компаний дефицит сырья усугубляется и сложностями с импортом из ряда «недружественных стран», поэтому большое значение для России имеет рынок Бразилии, рассказал президент «Союзнапитки».

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В стране, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, запасы этого продукта упали до рекордно низких показателей за последние 12 лет — в июне на складах было 84,745 тысячи тонн сока, что на 41 процент меньше, чем в 2022 году. Снижение запасов произошло на фоне сокращения производства в американском штате Флорида из-за ураганов.

Новиков напомнил, что апельсиновый сок является одним из самых популярных в России и уступает только яблочному. Компании выступают за сохранение нулевой пошлины на концентрированный апельсиновый сок и обнуление пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве напитков. По мнению главы отраслевого союза, это позволит минимизировать риски производителей и обеспечить продукцией потребителей.

Ранее об угрозе мирового дефицита и роста цен на концентрат апельсинового сока говорил директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клаус Хайтлингер. Из-за неблагоприятных погодных условий урожаи сельскохозяйственных культур оказались ниже нормы в Бразилии, Мексике и Испании. При этом за год стоимость фунта (453 граммов) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара.

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