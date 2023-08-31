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11:52, 31 августа 2023Ценности

Раскрыты четыре безвкусные вещи в гардеробе на осень

Фото: Unsplash

Блогерша с никнеймом femmechic_inspo раскрыла четыре вещи в гардеробе на осень, которые выглядят безвкусно. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 65,3 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом femmechic_inspo призвала женщин в предстоящем сезоне избегать ботинок на высокой платформе. По ее словам, данная модель обуви выглядит непривлекательно. Также юзерша внесла в список мешковатые брюки с эластичными манжетами.

Помимо этого, пользовательница сети посоветовала носить подходящие по размеру футболки. Она объяснила, что в оверсайз-изделиях зачастую можно выглядеть по-детски. В заключение блогерша отметила угги, назвав их вышедшей из моды осенней обувью.

Ранее в августе стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам самую безвкусную одежду на осень 2023 года. При выборе тренча эксперт советует обращать внимание на детали. По ее мнению, тренч должен быть сшит из водоотталкивающей ткани и иметь оптимальную длину — от колена и до середины щиколотки.

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    Екатерина Ештокина
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