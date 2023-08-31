Российские военные начали использовать трофейный танк ВСУ в боях

«Известия»: российские военные используют трофейный украинский танк Т-64 в боях

Российские военные используют трофейный танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения атак. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Российские танковые экипажи применяют тактику «танковой карусели»: каждая машина совершает 25 выстрелов по противнику, а затем ее сменяет другая. В этом принимает участие и трофейный Т-64.

«Сколько выездов в день? Бывает один, бывает три-четыре. Это интенсивная работа, смотря какое движение с той стороны. По-разному, никто не знает, что у них там. Бывает тишина-тишина, а потом как лезут из всех щелей», — рассказал изданию один из российских военных.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинских частей окружить село Работино в Запорожской области.