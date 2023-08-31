Lidovky: Украине придется отказаться от четырех регионов для мира с Россией

Обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек назвал отказ от четырех регионов условием прекращения боевых действий на Украине. В своей статье он предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки для мира с Россией.

«Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально откажется от четырех регионов в обмен на американские гарантии безопасности», — высказался Махачек.

Журналист считает, что западные поставки вооружения, в числе которых будут самолеты F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, не изменят положение Украины на поле боя. По его мнению, преимущество очевидно будет за ВВС и ПВО России.

Автор материала предположил, что заморозка противостояния снизит напряженность в отношениях с Россией и позволит сформировать новую архитектуру безопасности в Европе. После завершения горячей фазы конфликта Вашингтон сможет переключить свое внимание на Тихоокеанский регион, где находится их ключевой соперник, заключил Махачек.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что американское руководство тратит огромные суммы на помощь Киеву, но результатов это не приносит. По его признанию, с начала спецоперации США выделили Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет.