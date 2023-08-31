На Украине захотели вернуть сбежавших из страны по поддельным документам граждан

В Раде заявили о возможности экстрадировать сбежавших из страны уклонистов

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о желании властей Украины вернуть граждан, которые сбежали из страны по поддельным документам. По его словам, в настоящее время у Киева нет такой возможности, однако он может обратиться к другим странам с запросом об экстрадиции уклонистов, сообщает РИА Новости.

«По действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи, и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей, и привезти на Украину», — заявил политик.

Он подчеркнул, что проверка обоснованности решений военно-врачебных комиссий может занять больше года.

При этом Арахамия признал, что вернуть в страну тех, кто покинул ее, используя с этой целью поддельные документы, в ближайшее время не получится.

Ранее стало известно, что четверо граждан Украины, которые хотели уклониться от призыва, предприняли попытку выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона микроавтобуса.