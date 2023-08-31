Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:37, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели вернуть сбежавших из страны по поддельным документам граждан

В Раде заявили о возможности экстрадировать сбежавших из страны уклонистов

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о желании властей Украины вернуть граждан, которые сбежали из страны по поддельным документам. По его словам, в настоящее время у Киева нет такой возможности, однако он может обратиться к другим странам с запросом об экстрадиции уклонистов, сообщает РИА Новости.

«По действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи, и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей, и привезти на Украину», — заявил политик.

Он подчеркнул, что проверка обоснованности решений военно-врачебных комиссий может занять больше года.

При этом Арахамия признал, что вернуть в страну тех, кто покинул ее, используя с этой целью поддельные документы, в ближайшее время не получится.

Ранее стало известно, что четверо граждан Украины, которые хотели уклониться от призыва, предприняли попытку выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона микроавтобуса.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила для водителей, начальная военная подготовка и единые учебники: что изменится в России с 1 сентября?

    Режим ЧС ввели в российском городе из-за обильных осадков

    В Раде анонсировали реформу для перевода Украины на военные рельсы

    В Москве за взятку задержали подполковника полиции

    На Украине захотели вернуть сбежавших из страны по поддельным документам граждан

    В США ответили на вопрос о войне с Россией

    В ресторане на Новом Арбате в центре Москвы произошел пожар

    Впавшего в ступор во время интервью лидера республиканцев допустили к работе

    «Самокатный терминатор» устроил в Подмосковье свалку из электросамокатов

    Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран. Кому предложат членство в блоке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости