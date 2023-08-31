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11:14, 31 августа 2023Силовые структуры

В России упростили условия поступления на службу в полицию

МВД России упростило условия поступления на службу

Фото: «Лента.ру»

МВД России упростило условия поступления граждан на службу в органы внутренних дел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Изменения коснутся возрастных ограничений кандидатов — предельный возраст поступления на службу рядовых и младшего начальствующего состава составляет 50 лет вместо прежних 35 лет, среднего и старшего начальствующего состава — 55 лет.

Также отменено обязательное условие в виде личного поручительства.

Предоставлена возможность продолжения службы сотрудникам, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях и признанным не годными к службе по состоянию здоровья.

10 августа глава МВД Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава. По его словам, за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации. Острая проблема с кадрами стоит в Магаданской области.

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    Любовь Ширижик
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