В России упростили условия поступления на службу в полицию
МВД России упростило условия поступления граждан на службу в органы внутренних дел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Изменения коснутся возрастных ограничений кандидатов — предельный возраст поступления на службу рядовых и младшего начальствующего состава составляет 50 лет вместо прежних 35 лет, среднего и старшего начальствующего состава — 55 лет.
Также отменено обязательное условие в виде личного поручительства.
Предоставлена возможность продолжения службы сотрудникам, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях и признанным не годными к службе по состоянию здоровья.
10 августа глава МВД Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава. По его словам, за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации. Острая проблема с кадрами стоит в Магаданской области.