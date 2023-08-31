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22:08, 31 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о неподчинении наемников НАТО ВСУ

Военный эксперт Марочко: наемники НАТО в Купянске не подчиняются ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске обнаружили разведгруппу наемников из стран НАТО, которая не подчиняется командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

Марочко уточнил, что наемники собирают объективные данные о боевых действиях, поскольку Запад испытывает их нехватку из-за искажения информации ВСУ. Англоязычные военные, входящие в состав подразделения, обладают хорошей экипировкой, а также средствами связи и беспилотной авиацией.

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«Это абсолютно автономное подразделение, которое не подчиняется Киеву от слова совсем. Они работают в автономном режиме и игнорируют все украинское командование. Не подчиняются [главнокомандующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому», — рассказал военный эксперт.

Ранее Марочко сообщил об обстановке на купянском направлении. По его данным, ВСУ ежедневно теряют личный состав и технику.

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    Марина Совина
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