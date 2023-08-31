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04:45, 31 августа 2023Россия

Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье возросло

В Приморье 42 населенных пунктов отрезаны от сообщения из-за ливня

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае выросло до 42. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

Накануне сообщалось о 29 пострадавших от проливных дождей населенных пунктах.

Как сообщили в Приморском гидрометцентре, во Владивостоке 30 августа выпало 176 миллиметров осадков. Отмечается, что дожди на большинстве рек края вызвали новую волну дождевого паводка. Гидрологи предупредили, что водность рек преимущественно превышает норму в 3,0-4,4 раза, на реках южных и западных районов — до 8 раз. Из-за паводка под Владивостоком рухнул мост.

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    Юлия Мискевич
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