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10:53, 31 августа 2023Путешествия

Захарова назвала «фантастическое место» для отдыха в России

Представитель МИД Захарова посоветовала отдыхать в Подмосковье и Анапе

Фото: Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам места для отдыха в стране. Об этом сообщил телеканал «360».

Захарова рассказала, что ее вдохновляет усадьба Тараканово в Московской области. Там она порекомендовала посетить церковь, где поэт Александр Блок венчался с актрисой Любовью Менделеевой. «Там же комплекс усадеб, посвященных Менделееву и Блоку. Это огромный музей из нескольких мест состоящий», — добавила она.

Также представитель МИД назвала «фантастическим местом» для отдыха Анапу, которую она открыла для себя в прошлом году. По мнению Захаровой, в целом курорты Краснодарского края «никогда не подведут».

Ранее эксперт по туризму назвал россиянам самые бюджетные курортные направления в бархатный сезон. В перечень вошли Абхазия, Турция и Египет.

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    Мария Борисова
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