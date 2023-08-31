Захарова назвала «фантастическое место» для отдыха в России

Представитель МИД Захарова посоветовала отдыхать в Подмосковье и Анапе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам места для отдыха в стране. Об этом сообщил телеканал «360».

Захарова рассказала, что ее вдохновляет усадьба Тараканово в Московской области. Там она порекомендовала посетить церковь, где поэт Александр Блок венчался с актрисой Любовью Менделеевой. «Там же комплекс усадеб, посвященных Менделееву и Блоку. Это огромный музей из нескольких мест состоящий», — добавила она.

Также представитель МИД назвала «фантастическим местом» для отдыха Анапу, которую она открыла для себя в прошлом году. По мнению Захаровой, в целом курорты Краснодарского края «никогда не подведут».

Ранее эксперт по туризму назвал россиянам самые бюджетные курортные направления в бархатный сезон. В перечень вошли Абхазия, Турция и Египет.