Залужный обсудил с американским генералом вопрос поставок оружия

Залужный рассказал об обсуждении военных поставок с генералом Марком Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил вопрос поставок оружия с американским генералом Марком Милли и проинформировал его об обстановке на фронте. Об этом главнокомандующий рассказал в своем Telegram-канале.

«В рамках постоянного диалога с партнерами пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил Залужный.

По его словам, собеседники обговорили поставки вооружения и боеприпасов. «Усиление нашей противовоздушной обороны — еще один важный вопрос, который мы обстоятельно обсудили», — написал он.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура сообщил, что поставка снарядов для украинской армии идет медленно. По его словам, Евросоюз должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов.