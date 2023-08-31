В США рассказали о противниках Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Зеленского уберут украинские военные

Президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют граждане его страны. О противниках политика рассказал на YouTube экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Уже все готово к тому, чтобы его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») убрали, и это сделают его украинские военные», — заявил бывший военный.

При этом Риттер отметил, что украинскому лидеру не удастся избежать такого сценария.

Ранее экс-разведчик рассказал об угрозе госпереворота на Украине. По его мнению, Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий.