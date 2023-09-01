За пять лет стипендия в вузах России выросла на 341 рубль

«Ведомости»: минимальная стипендия в вузах РФ за 5 лет выросла на ₽341 до ₽1825

С 2019 по 2023 год минимальная академическая стипендия российских студентов в среднем выросла на 341 рубль (или 23 процента), составив 1825 рублей в месяц. Согласно требованию Минобрнауки, вузы не могут устанавливать размер стипендии ниже этого уровня. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

В крупных университетах Москвы академическая стипендия составляет примерно две тысячи рублей. Однако если студент учится на «отлично» или претендует на дополнительные выплаты от государства, стипендия может вырасти вплоть до 30 тысяч рублей. Ректор «Московского энергетического института» Николай Рогалев рассказал, что поступившие на первый курс бакалавриата студенты могут получать до 33 тысяч рублей в месяц за личные достижения и высокие баллы по ЕГЭ.

Аналогичные надбавки до 25 тысяч рублей ежемесячно получают в первый год студенты РУДН. Повышенная социальная стипендия для нуждающихся студентов первого и второго курсов, которые учатся на «хорошо» и «отлично», достигает 14 тысяч в месяц, а отличники старших курсов один раз в год могут получить от 20 до 50 тысяч рублей. В Высшей школе экономики (ВШЭ) повышенная стипендия может составлять до 50 тысяч ежемесячно.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что в России стипендии индексируют, а не повышают их размер. Как правило, стипендия индексируется с учетом прогноза инфляции на весь год: если фактическая годовая инфляция по итогу была выше, чем прогнозируемая, то перерасчет не происходит, добавил профессор Финуниверситета Александр Сафонов.

Некоторые депутаты Госдумы считают, что в России установлены «ничтожно низкие» размеры стипендий, которые не позволяют студентам успешно осваивать образовательную программу. В связи с этим группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы их сумма превышала уровень в 16 242 рубля.