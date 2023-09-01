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04:29, 1 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли более 80 бойцов при контратаке у Артемовска

ВСУ потеряли более 80 бойцов и восемь единиц техники при контратаке у Артемовска

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 80 бойцов и восемь единиц техники при контратаке у Артемовска. Об этом сообщил разведчик 200-й бригады Южной группировки войск ВС РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, Киев пытался контратаковать силами 30-й отдельной механизированной бригады. По словам источника, в 20-х числах августа были «украинские накаты». «Вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, еще на подходах были уничтожены (три единицы тяжелой техники), также БТР и БМП», — указал он.

Военный добавил, что ВСУ пытались осуществить высадку пехоты, но все было отражено.

Ранее Минобороны России отчиталось о 16 беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сбитых за сутки под Харьковом и в Запорожье, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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