Девушка онемела и впала в кому из-за перца

В Бразилии девушка впала в кому после того, как понюхала острый перец

В Бразилии девушка впала в кому, онемела и до сих пор не может ходить после того, как понюхала острый перец. Об этом сообщает G1.

25-летняя Таис Медейрос попала в больницу в феврале. Перед этим она готовила ужин со своим бойфрендом, так как в гости собирались прийти его родственники. В одно из блюд нужно было добавить маринованный острый перец, который называют козьим. Когда девушка понюхала его, у нее начался сильный зуд в горле. Из-за ухудшающегося самочувствия она попала в больницу.

Врачи диагностировали у Медейрос отек мозга и пришли к выводу, что он был вызван острой аллергической реакцией. Состояние бразильянки оказалось настолько тяжелым, что она на несколько дней впала в кому. Лечение продолжалось до лета, и 31 июля ее наконец выписали. Однако через несколько дней у Медейрос поднялась температура и появилась кровь в моче. Девушку снова госпитализировали. Следующей датой выписки было назначено 10 августа, но в этот день у нее случился бронхоспазм.

Сейчас врачи не могут сказать, когда Медейрос сможет отправиться домой. Девушка не способна говорить и самостоятельно передвигаться. Врачи опасаются, что она никогда не сможет полностью восстановиться.

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