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12:04, 1 сентября 2023Среда обитания

Баста показал свою квартиру за 50 миллионов рублей

Рэпер Баста показал свою квартиру за 50 миллионов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, показал свою квартиру. Интервью с музыкантом вышло в рамках YouTube-шоу «Вписка».

Площадь квартиры Басты составляет 200 квадратных метров, внутри жилья пять комнат. В помещениях преобладают светлые тона: стены выкрашены в белый, в тон к ним подобрана мебель и другие предметы интерьера. Исключение составляет деревянный паркет, привезенный из Италии. По словам рэпера, дизайном квартиры занималась его супруга Елена Вакуленко-Пинская.

Баста приобрел жилье в 2015 году. На тот момент стоимость объекта составляла 40-50 миллионов рублей. «Это был серьезный шаг, мы очень переживали насчет того, получится ли у нас все сделать», — рассказал музыкант о покупке квартиры.

Ранее актриса Екатерина Климова показала свою двухэтажную квартиру. Внутри есть просторная кухня, смежная со столовой. Напротив находится спальня хозяйки жилья, в которой имеются балетный станок и небольшое помещение, используемое в качестве офиса.

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    Александра Качан
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