69-я параллель
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13:34, 1 сентября 202369-я параллель

Семья медведей вышла на прогулку в российском заповеднике и попала на видео

В Кандалакшском заповеднике семья медведей вышла на прогулку и попала на видео

В Кандалакшском природном заповеднике семья бурых медведей попала на видео во время прогулки. Ролик опубликован в сообществе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно медведицу и трех медвежат. Пока медведица неспешно идет по берегу, ее детеныши играют позади, но быстро догоняют мать. После этого они продолжают путь вчетвером, на этом запись заканчивается.

«Три медвежонка вместе с наставницей-мамой, покопавшись в песке на литорали, отправляются дальше — постигать науку жизни в лесу, на побережье Белого моря», — рассказали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области бурый медведь пришел посмотреть, как рыбачат люди, и попал на видео. Ролик был снят на Кольском полуострове.

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    Сергей Истомин
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