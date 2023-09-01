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08:13, 1 сентября 2023Россия

Глава Курской области озвучил детали попытки атаки дрона по городу-спутнику АЭС

Глава Курской области Старовойт: Курчатов был атакован одним, а не двумя БПЛА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Город-спутник Курской АЭС Курчатов был атакован одним, а не двумя беспилотными летательными аппаратами. Эти детали в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы региона, первый беспилотник был ошибочно принят за второй.

Как сообщил Старовойт, при падении сбитого БПЛА в Курчатове не было ни пострадавших, ни серьезных разрушений.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад», — рассказал он.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия Вооруженных сил Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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    Марк Леонов
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