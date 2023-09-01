Дискуссии по Украине без участия России сочли бесперспективными

Встречу в Джидде планировали для донесения бесперспективности переговоров без РФ

Встреча в саудовской Джидде по Украине планировалась для убеждения западных стран и Киева в бесперспективности переговоров без участия России. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

По словам министра иностранных дел, Саудовская Аравия уведомила российскую сторону о желании провести на территории страны совещание в подобном формате. «Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», — констатировал глава дипведомства.

Ранее газета Hürriyet писала, что во время переговоров по мирному урегулированию на Украине, состоявшихся в Джидде в начале августа, Турция настаивала на необходимости включить Россию в переговорный процесс. Попытки мирного урегулирования без участия Москвы в Анкаре сочли бессмысленными и бесперспективными.