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09:13, 1 сентября 2023Россия

Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

В России школьников будут учить по единым государственным учебникам

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В школах России с 1 сентября будут действовать единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам. Изменения ранее анонсировало министерство просвещения страны, сообщает ТАСС.

Как указали в ведомстве, действие единых стандартов будет распространяться в том числе на такие предметы, как родной язык и родная литература, а также дисциплины, которые могут изучаться на углубленном уровне.

По всем предметам планируется создание единых государственных учебников. «Требования к их содержанию будет определять министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации», — указали в пресс-службе министерства.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 сентября 2022 года. Согласно новым нормам, школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

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    Игорь Дмитров
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