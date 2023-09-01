Методику омоложения пениса одержимого молодостью миллиардера оценили врачи

Уролог Малик: терапия миллиардера Джонсона эффективна при эректильной дисфункции

Экспериментальная терапия половых органов, которую применяет американский миллиардер Брайан Джонсон, может оказаться эффективным способом лечения эректильной дисфункции, полагают эксперт по сексуальному здоровью, генеральный директор Центра борьбы со старением в Лос-Анджелесе Стефани Вольф и уролог Рена Малик. Мнение врачей цитирует журнал Rolling Stone.

Стефани Вольф отметила, что ударно-волновая терапия, которую пробует 45-летний миллиардер Брайан Джонсон, применяется в медицине с середины XX века. По ее словам, методику используют для лечения повреждений внутренних органов и измельчения камней в почках, в 2010 году звуковые волны стали применять при эректильной дисфункции. Рена Малик уточнила, что эффект терапии достигается за счет механического повреждения тканей пениса, которое запускает процесс восстановления.

Хотя обе специалистки положительно оценили вероятную пользу ударно-волновой терапии для лечения мужской половой дисфункции, они подчеркнули, что метод является экспериментальным и нуждается в доработках. Так, Малик считает, что терапия может помочь пациентам с легкой или средней степенью заболевания. При этом она сомневается, что ударные волны способны решить задачу одержимого омоложением бизнесмена — вернуть органу молодость 18-летнего.

Тем не менее Вольф полагает, что интерес Джонсона к теме мужского здоровья может принести пользу — помочь преодолеть смущение и побудить тех, кто имеет подобные проблемы, обратиться к врачу и заняться лечением. «Вагинальное омоложение уже является индустрией с оборотом в миллиарды долларов, и методы лечения эректильной дисфункции готовы последовать этому примеру», — отметила Вольф.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит два миллиона долларов на попытки вернуть себе тело 18-летнего юноши, приступил к ударно-волновой терапии пениса. В соцсетях он назвал медицинскую манипуляцию «восстановлением пениса».