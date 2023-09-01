В России появилась лимитированная версия «Буханки»

УАЗ запустил производство юбилейной версии «Буханки»

УАЗ запустил в производство юбилейную лимитированную версию коммерческого семейства СГР, известного под названием «Буханка», пишет Autonews.ru со ссылкой на пресс-релиз автоконцерна.

Ее разработали в честь 65-летия классического УАЗ-450 образца 1958 года. Юбилейную «буханку» можно опознать по яркому кузову — их окрашивают только в желтый или зеленый цвета — и шильдику «65 лет» на левой боковине кузова.

Оформление салона тоже поменяли — сиденья имеют белую двойную прострочку и износостойкую контрастную обивку с водоотталкивающей пропиткой. На полу постелили противоскользящее покрытие.

«Лимитка» также получила силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защиту рулевых тяг, лебедку, внедорожные шины Maxxis AT980, легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля. Машину оснастили аккумулятором повышенной емкости и выведенными на раму сапунами мостов.

Всего УАЗ выпустит 120 юбилейных «Буханок», ее стоимость составляет 1,625 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ планирует начать производство автомобилей всего модельного ряда бренда в технопарке «Чирчик» в Узбекистане. Сроки запуска работ пока не озвучивались.