Пара занялась сексом в кустах возле больницы и удивилась аресту

Мужчине и женщине предъявили обвинения за секс в публичном месте, после того как полиция задержала их обнаженными в кустах возле больницы. Об этом сообщает Williamsport Sun-Gazette.

34-летнюю Нину Луизу Морган и 31-летнего Скотта Кловера из Уилльямспорта, штат Пенсильвания, США, полицейские арестовали в ночь на 7 июля, после того как пациенты травмпункта городской больницы сообщили охране, что в кустах рядом со входом кто-то занимается сексом.

По словам охраны, обнаженных Кловера и Морган «было хорошо видно с любой точки парковки и со всех трех пешеходных дорожек». «Оба были абсолютно голыми на открытой местности возле входа в травмпункт госпиталя», — говорится в протоколе судебного заседания. Согласно показаниям задержавшего пару офицера, когда он подошел к занимающейся сексом паре, Кловер прошептал своей партнерше «копы» и остановился, но Морган «притянула мужчину к себе и попросила его не останавливаться». Пока на Ковера надевали наручники, Морган удивлялась аресту и спрашивала полицию, зачем они «портят все веселье».

Позже Кловер сообщил правоохранителям, что «прийти к больнице и заняться там сексом» было идеей Морган. Кловер, по его словам, просто поддержал ее затею и не думал, что «больница может быть таким многолюдным местом в ночное время».

Морган во время допроса назвала себя «вольным духом» и сказала, что «просто увлеклась». Женщина сообщила полицейским, что не считала себя делающей что-то предосудительное, когда привела Кловера «в это прекрасное место, похожее на сад, чтобы заняться с ним любовью».

В настоящий Морган находятся Окружной тюрьме Монтгомери из-за другого правонарушения. Обоим любовникам предъявлены обвинения в непристойном обнажении, развратном поведении и мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Уганде пару застали за сексом на алтаре церкви. После происшествия прихожане отказались посещать службы, пока священнослужители не проведут в храме очистительный ритуал.